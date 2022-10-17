Россияне начали скупать недвижимость в Средней Азии Россияне начали скупать недвижимость в Средней Азии вместо Европы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С января по сентябрь текущего года россияе стали активно покупать недвижимость в странах Азии и Ближнего Востока. При этом спрос на недвижимость в Европе у граждан РФ снизился. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные агентства элитной недвижимости Intermark Real Estate.

По имеющимся данным, за три квартала 2022 года объем сделок россиян с зарубежной недвижимостью в Европе составил 17%. В 2021 году доля составляла 55%. Активно вырос спрос на недвижимость в Турции и на Ближнем Востоке — с 33% до 56%, а также в Юго-Восточной Азии — с 12% до 27%.

В большинстве случаев россияне выбирают для сделки Труцию с целью получения там гражданства. Дубй предпочитают для резинства и релокации, а Юго-Восточную Азию — с инвестиционными целями. также в агентстве рассказали, что с сентябре россияне стали впервые выбирать недвижимость в Омане, Узбекистане и Египте.

В целом же число сделко россиян с зарубежной недвижимостью в третьем квартале текущего года выросло более чем в два раза в сравнении с первым кварталом и на 7% в сравнении со вторым кварталом. Пик спроса наблюдался в последнюю неделю сентября.

Ранее резидент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков заявил, что желающим приобрести жилье россиянам лучше купить его прямо сейчас в уже существующих новостройках, получив субсидию от застройщика. Он объяснил такую срочную необходимость покупки недвижимости именно сейчас тем, что то жилье, которое будет построено через два-три года, окажется намного дороже, поскольку растет стоимость квадратного метра.