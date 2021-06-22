Россияне начали скупать кондиционеры и мороженое

Российские ретейлеры отметили рекордные продажи безалкогольных напитков, мороженого и кондиционеров в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Как уточняется , спрос на указанные товары начал расти с 14 июня, его связывают с наступлением аномальной жары в центральном регионе. Пик продаж напитков по стране был зафиксирован 19 июня, а мороженого — 20 июня. Из напитков наибольшей популярностью среди москвичей и петербуржцев пользуются питьевая вода, квас и холодный чай.

Отмечается, что за неделю с 14 по 20 июня объёмы продаж кондиционеров в денежном выражении выросли в 9,5 раза по сравнению с аналогичными периодом прошлого года. Также россияне стали массово скупать переносные вентиляторы и бейсболки.

Ранее сообщалось, что Минприроды предложило ограничить продажу иностранных товаров, данные о которых отсутствуют в государственной системе учёта отходов. Инициатива может начать действовать с 1 января 2024 года в рамках мусорной реформы.