Россияне начали скупать кондиционеры и мороженое

Российские ретейлеры отметили рекордные продажи безалкогольных напитков, мороженого и кондиционеров в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
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Отмечается, что за неделю с 14 по 20 июня объёмы продаж кондиционеров в денежном выражении выросли в 9,5 раза по сравнению с аналогичными периодом прошлого года. Также россияне стали массово скупать переносные вентиляторы и бейсболки.
Ранее сообщалось, что Минприроды предложило ограничить продажу иностранных товаров, данные о которых отсутствуют в государственной системе учёта отходов. Инициатива может начать действовать с 1 января 2024 года в рамках мусорной реформы.