Россияне начали активно тратить деньги

https://static.news.ru/photo/8e90f848-a431-11eb-a2ef-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне начали вновь активно тратить деньги. Об этом свидетельствует исследование The BCG и «Ромир».

Как отмечается, в период пандемии падение расходов россиян составило 9%. Так, в 2020 году ежемесячно граждане тратили на товары и услуги порядка 26 тысяч 900 рублей в месяц, что на 1680 рублей меньше показателей 2019 года. Таким образом, на расходах сказались пандемический кризис и коронавирусные ограничения.

Теперь же, по данным аналитиков, потребители адаптировались и возвращаются к допандемийным тратам. В феврале 2021 года повседневные расходы россиян выросли на 4,1%, а в марте – на 4,2% по сравнению с аналогичными месяцами 2020 года.

Уточняется, что особенно активно граждане начали приобретать одежду и вещи для дома. Наиболее популярными покупками россиян стали полуботинки и будильники.

Также специалисты отметили возросшую популярность онлайн-торговли. Аналитики полагают, что офлайн-магазины теряют свою популярность безвозвратно.