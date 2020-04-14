Россияне на самоизоляции увеличили траты в салонах красоты

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Граждане РФ увеличили траты в салонах красоты в 3,5 раза в конце второй недели самоизоляции. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка ВТБ.

В кредитной организации отметили, что рост трат в основном связан с тем, что столичным салонам красоты с медицинской лицензией разрешили работать во время режима самоизоляции.

Кроме того, по данным Сбербанка, россияне увеличили за неделю с 6 по 12 апреля расходы на товары и услуги на 2,7%. Выросло также и число офлайн транзакций.

Из-за пандемии коронавируса в стране действует режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиян просят не выходить из дома как минимум до конца апреля. В ряде регионов для населения ввели пропускной режим. Он действует, например, в Чечне и Татарстане. В Москве и Подмосковье начали выдавать разрешения на поездки на транспорте — как личном, так и общественном.