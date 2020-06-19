Россияне на самоизоляции проявили интерес к кальяну

Продажи кальянного табака в апреле 2020 года превысили показатели прошлого года на 66%, а в мае — на 83%. При этом средний чек покупки табака для кальяна в мае оказался на 13% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, и составил 334 рубля.
Рост популярности у россиян кальяна в период самоизоляции выявилась в исследовании крупнейшего в стране оператора фискальных данных «Платформа ОФД» и Центра развития перспективных технологий — оператора системы национальной маркировки «Честный знак»,
Объём продаж в денежном выражении вырос на 83% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, — отметили эксперты.
Ранее NEWS.ru сообщал, что продажи безалкогольных напитков с марта по май 2020 года упали на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Реже всего на самоизоляции россияне покупали газированные напитки. Их продажи снизились на 49%, при этом средняя цена выросла на 8%.
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