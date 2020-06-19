Россияне на самоизоляции проявили интерес к кальяну

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Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает в стране по итогам третьего квартала 2020 года рост ВВП до самого высокого показателя в истории человечества. При этом он не стал называть конкретные цифры.

Мы поднимаемся всё выше и выше с каждым месяцем, — отметил глава Белого дома в интервью Washington Times. Трамп признался, что рассчитывает на быстрое восстановление американской экономики. Уже сейчас в...