Россияне могут столкнуться с дефицитом сахара летом

https://static.news.ru/photo/8208946a-6d67-11eb-af40-96000091f725_660.jpg Фото: Pexels

Участники рынка продуктов питания предупреждают, что жители России летом 2021 года могут столкнуться с дефицитом сахара в магазинах.

Проблемы с сахаром могут проявиться в июне или июле, рассказали VTimes шесть источников из профильной сферы. Четверо собеседников издания занимаются непосредственно сахаром. Причинами грядущего дефицита они называют замороженные цены, неурожай и активность перекупщиков из Казахстана. Предполагается, что правительство РФ о проблеме осведомлено, но конкретного решения пока не выработало.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин поручил заморозить цены на сахар. В магазинах стоимость этого продукта не должна превышать 46 рублей за килограмм, заводы обязаны продавать сахар по цене не выше 36 рублей за килограмм. В результате введения этой меры спекулянты начали скупать сахар по фиксированным ценам. Эксперты предупреждают, что к весне ситуация ухудшится, потому что продавать продукт по 36 рублей никто не хочет и не будет. На мировом рынке цена сахара достигла трёхлетнего максимума ($480 за тонну).

Перекупщики в Казахстане также с выгодой пользуются замороженными ценами в соседней стране. Кроме того, из-за плохих урожаев в нынешнем сезоне объёмы производства сахара в России оказались самыми низкими за пять лет. Министр экономического развития Максим Решетников в феврале констатировал, что заморозка цен не дала нужного результата.

Как передавал NEWS.ru, в январе продажи сахара в России упали на 12% по сравнению с декабрём 2020 года.