Работодатели задолжали россиянам 1,5 млрд рублей

К 1 июня текущего года долги по зарплате составили 1 млрд 585,5 млн рублей. Об этом говорится на сайте Росстата.
Так, за май они
Число сотрудников, перед которыми на 1 июня имелась просроченная задолженность, составляло 24,6 тысячи человек. Больше всего зарплатных долгов зафиксировано в сфере обрабатывающего производства и строительства, несколько меньше — в области сельского хозяйства, охоты, лесозаготовки и добычи полезных ископаемых.
Ранее россияне поучаствовали в опросе сервиса «Работа.ру» — они назвали желаемую зарплату и оценили свой уровень счастья. Оказалось, что граждане хотели бы в среднем получать 131,6 тысячи рублей в месяц.