Работодатели задолжали россиянам 1,5 млрд рублей

К 1 июня текущего года долги по зарплате составили 1 млрд 585,5 млн рублей. Об этом говорится на сайте Росстата.

Так, за май они увеличились на 2,2%, в апреле наблюдалось снижение на 10,3%, в марте — на 4,1%, а в феврале — на 3,6%. Предыдущий рост на 15% наблюдался лишь в январе. Из общей суммы 504,5 млн рублей накопились в 2021 году; 332,6 млн рублей — в 2020 году; оставшиеся 748,4 млн рублей — в 2019 году.

Число сотрудников, перед которыми на 1 июня имелась просроченная задолженность, составляло 24,6 тысячи человек. Больше всего зарплатных долгов зафиксировано в сфере обрабатывающего производства и строительства, несколько меньше — в области сельского хозяйства, охоты, лесозаготовки и добычи полезных ископаемых.

Ранее россияне поучаствовали в опросе сервиса «Работа.ру» — они назвали желаемую зарплату и оценили свой уровень счастья. Оказалось, что граждане хотели бы в среднем получать 131,6 тысячи рублей в месяц.