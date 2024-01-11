Россиянам вернули скидки и бонусы на покупку бензина

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские сети автозаправочных станций вернули скидки и бонусы на покупку бензина на фоне снижения оптовых цен на топливо, пишут «Ведомости». Клиентам АЗС предлагают скидки в размере двух рублей за литр при покупке от 30 литров бензина. По мнению экспертов, текущие цены на топливо могут продержаться до весны, когда произойдет традиционный рост спроса на нефтепродукты.

Акции на покупку топлива на российских заправках начали восстанавливать после того, как оптовые цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизились. Согласно статистическим данным, в сентябре 2023 года цены на топливо выросли до исторического максимума, что связано с серым экспортом нефтепродуктов. Так, стоимость бензина марки АИ-92 выросла до 70,5 тысячи рублей за тонну. Позднее цены стабилизировались, однако продавцы были вынуждены урезать скидки из-за нерентабельности продажи топлива.

Как сообщалось ранее, в России могут отменить запрет на экспорт зимнего дизельного топлива. По словам заведующего сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергея Кондратьева, это связано со снижением сезонного спроса. Предполагается, что ограничение может быть снято уже в феврале.