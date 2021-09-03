Россиянам указали на признаки скорого экономического кризиса

Появление ряда признаков экономического кризиса возможно в ближайшее время. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

По словам эксперта, в числе таких признаков может быть снижение частного спроса при сохранении инфляционного давления и жёсткой денежно-кредитной политики центральных банков.

Далее мир столкнётся с затяжной стагфляцией на несколько лет в лучшем случае или даже разрушением привычных форматов финансового сектора экономики, — рассказала Степанова.

Также возможно гораздо более резкое сокращение финансового сектора по сравнению с реальным сектором экономики.

Не исключён, по мнению эксперта, и обвал фондовых рынков. Причиной станут формирующиеся там пузыри, когда капитализация большого числа компаний не соответствует их реальной стоимости, а активы выглядят переоценёнными и чрезмерно рискованными, причём не только криптовалюты, но и облигации, и недвижимость.

Диана Степанова не исключает, что новый биржевой крах станет катализатором для глубокого финансового кризиса, который ударит как по инвестиционному рынку, так и по реальной экономике.