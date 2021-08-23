Россиянам станут доступны международные переводы по номеру телефона

Трансграничные переводы через Систему быстрых платежей (СБП) могут стать доступными для граждан России уже в следующем году. Об этом сообщается на сайте Центробанка РФ.

Отмечается, что возможности Системы быстрых платежей (СБП) предполагается расширить за счёт внедрения трансграничных переводов. В свою очередь российские банки смогут предоставлять гражданам дополнительные сервисы по таким операциям.

Ранее в Центробанке назвали число россиян, практикующих онлайн-переводы. Так, более 75% взрослого населения России хотя бы однажды переводили деньги через электронные сервисы. За последние два года этот показатель вырос более чем на 20 процентных пунктов.

На подобную тенденцию повлияли ряд факторов, включая распространение коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений. Ковид также стал причиной снижения уровня удовлетворённости населения услугами финансовых организаций.