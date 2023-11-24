Россиянам станет сложнее взять кредиты ЦБ ужесточил лимиты на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С начала следующего года Банк России планирует ужесточить лимиты на выдачу потребительских кредитов и кредитных карт для клиентов с показателем долговой нагрузки в диапазоне от 50 до 80%, сообщается на сайте регулятора. Это значит, что некоторые российские граждане могут столкнуться с трудностями при получении займов.

Как отмечают представители ЦБ, наибольший рост задолженности наблюдается в сегменте кредитных карт. Более 80% кредитования осуществляется по картам, выданным до введения макропруденциальных лимитов. Однако доля задолженности по кредитам с предельной долговой нагрузкой снизилась с 34 до 31%. Тем не менее она все еще остается высокой.

В связи с этим Центральный Банк решил ужесточить макропруденциальные лимиты по таким кредитам на первый квартал 2024 года. Для остальных кредитов лимит будет ужесточаться, но в меньшей степени.

Окончательное решение о том, каким будет показатель долговой нагрузки с апреля по июнь, Центральный Банк примет в феврале 2024 года, исходя из динамики долговой нагрузки населения и стандартов кредитования.

Аналитик Михаил Беляев ранее заявил, что россияне стали активно брать кредиты из-за рекламных кампаний банков, которые «раскручивали потребительскую спираль». По его словам, также к высокой закредитованности населения привело стремление соперничать со знакомыми.