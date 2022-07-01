Россиянам спишут более 3 млрд рублей долгов по кредитам

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Россиянам спишут более 3 млрд рублей долгов по кредитам в рамках внесудебного банкротства. Об этом сообщил первый замминистра экономического развития в беседе с «Известиями».

На данный момент без суда от невыплаченных займов могут избавиться 9 тыс. человек из 20 тыс. желающих, ощутимый рост показателей следует ждать в 2023 году. Увеличение числа дефолтов физлиц могут подстегнуть ситуация в экономике или новые шоки.

Сумма в 3 млрд рублей, подлежащая списанию, — это общая сумма по одобренным заявкам внесудебного банкротства с сентября 2020 года по май нынешнего. Полностью завершили процедуру уже 6 тыс. человек, всего за указанный период в МФЦ поступило 19,6 тыс. заявлений. По числу банкротств без суда лидируют Омская и Челябинская области, Пермский край.

Доля отказов в возбуждении процедуры внесудебного банкротства снижается. Если в первые месяцы работы этой схемы заявки граждан одобрялись лишь в 30% случаев, то по итогам мая 2022-го эта цифра равна 61%, — сообщил Илья Торосов.

Несмотря на это, в настоящий момент не фиксируется значительная активизация обращений за внесудебным банкротством, несмотря на рост осведомлённости населения о такой возможности. На сегодня проблемы с выплатами испытывают до 8 млн заёмщиков, что чуть больше показателя начала 2022 года.

О банкротстве задумывались порядка 5–7% должников, однако не все подходят под требования. Если брать критерий по сумме, то в потенциале из общего числа под внесудебный механизм попадёт около 3 млн человек.

Ранее эксперт фонда «За права заёмщиков» Александра Пожарская заявила, что через шесть — девять месяцев Россию ждёт огромное количество персональных дефолтов. Она объяснила это тем, что люди не смогут исполнить обязательства по ипотеке и будут пытаться сохранить жильё.