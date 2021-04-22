Россиянам спишут 1,15 млрд рублей долгов

Россиянам в рамках внесудебной процедуры банкротства спишут 1,15 млрд рублей долгов. Процедура действует с осени прошлого года, сообщают «Известия».
По состоянию на 20 апреля упрощённую практику списания долгов
Как отметил замминистра экономического развития Илья Торосов, россияне недостаточно активно используют этот механизм. Люди боятся прибегать к достаточно новой процедуре из-за того, что недостаточно о ней информированы. Но это вполне естественно, так как первые законченные процедуры начали появляться только в марте.
Как сообщалось ранее, заёмщики хотя бы раз в жизни сталкивались с ситуацией, при которой кредит всё ещё есть, а денег уже нет. И кто-то хотя бы раз подумывал о том, чтобы не возвращать долг банку. Однако эту стратегию эксперты называют ошибочной.