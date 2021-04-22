Россиянам спишут 1,15 млрд рублей долгов

https://static.news.ru/photo/6a67f1d6-a3d4-11eb-922a-96000091f725_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Россиянам в рамках внесудебной процедуры банкротства спишут 1,15 млрд рублей долгов. Процедура действует с осени прошлого года, сообщают «Известия».

По состоянию на 20 апреля упрощённую практику списания долгов проходят 3,3 тысячи россиян. Общий объём задолженности тех, кто в данный момент проходит процедуру банкротства, составляет 1,15 млрд рублей. Средняя сумма задолженности составляет 348,8 тысячи рублей.

Как отметил замминистра экономического развития Илья Торосов, россияне недостаточно активно используют этот механизм. Люди боятся прибегать к достаточно новой процедуре из-за того, что недостаточно о ней информированы. Но это вполне естественно, так как первые законченные процедуры начали появляться только в марте.

Как сообщалось ранее, заёмщики хотя бы раз в жизни сталкивались с ситуацией, при которой кредит всё ещё есть, а денег уже нет. И кто-то хотя бы раз подумывал о том, чтобы не возвращать долг банку. Однако эту стратегию эксперты называют ошибочной.