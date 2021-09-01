Россиянам с 1 сентября повысили размер больничных по уходу за детьми

С 1 сентября в России больничный по уходу за ребёнком до семи лет включительно станет оплачиваться в размере 100% от среднего заработка независимо от стажа работника. Об этом сообщает РИА Новости.

Такая мера поддержки семей с маленькими детьми была предложена президентом РФ Владимиром Путиным во время послани Федеральному Собранию. Глава государства предложил также выпатить семьям с детьми школьного возраста по 10 тысяч рублей к 1 сентября.

В настоящее время размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа застрахованного лица. Как подсчитали в минтруда, претендовать на увеличенные больничные смогут более 1,5 миллиона родителей.

Кроме того, в силу вступает новый порядок предоставления набора социальных льгот определённым категориям граждан. Заявления о предоставлении или отказе от данного набора можно пожать через территориальный орган ПФР, МФЦ или Единый портал госуслуг.

Ранее сообщалось. что в РФ начинает действовать «гаражная амнистия».