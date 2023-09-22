Россиянам разъяснили, что будет с ценами после запрета на экспорт топлива Энергоэксперт Юшков: запрет на экспорт топлива не снизит розничные цены

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение о введении запрета на экспорт бензина и дизельного топлива правительство приняло для того, чтобы насытить внутренний рынок, рассказал в беседе с «360» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он назвал такую меру «жесткой и временной», при этом высказав мнение, что она не повлияет на розничные цены на автозаправках.

По мнению аналитика, снижения розничных цен на дизельное топливо ждать не приходится, так как компании попытаются компенсировать свои потери от покупки нефтепродуктов на бирже и продажи по относительно низким ценам.

Сейчас они скажут, что не будут понижать цены, потому что ситуация только нормализуется для них, они хотя бы не в убыток будут работать. Поэтому в рознице, наверное, снижения цен не стоит ждать, — предположил специалист.

По словам эксперта, Россия экспортирует половину дизельного топлива, которое производит. Поэтому запрет мгновенно насытит внутренний рынок, о чем свидетельствует уже начавшееся падение оптовых цен.

Юшков также выразил уверенность, что запрет носит временный характер, иначе его последствиями станет закрытие нефтеперерабатывающих заводов или сокращение ими объемов производства. Поэтому как только задача по снижению цен будет выполнена, экспортные ограничения снимут, резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что в России начали падать оптовые цены на топливо. Эксперты считают, что это реакция на планы правительства ввести заградительную пошлину на экспорт всех нефтепродуктов, а также на уже введенный запрет на экспорт бензина и дизеля.