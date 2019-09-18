https://static.news.ru/photo/793290c6-93d3-11e9-baa1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press

Россияне смогут не оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения в случае, если они объявят себя банкротами.

Соответствующий законопроект рассмотрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Процедура банкротства физических лиц предусмотрена для того, чтобы помочь гражданам, попавшим в тяжёлую и безвыходную финансовую ситуацию, избавиться от долговой петли, — рассказал «Российской газете» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

При этом он пояснил, что банкротство предусматривает жёсткий аудит имущественного состояния гражданина. Прохождение этой процедуры подразумевает изъятие имущества в счёт погашения долгов, а от уплаты оставшейся части банкрот освобождается.

За год суды освободили банкротов от долгов на общую сумму 153,7 млрд рублей, — заключил он.

Ранее News.ru писал о том, что сотрудники ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) имеют право снимать с машин посторонние предметы, загораживающие номера, поэтому автомобилистов из Москвы и гостей столицы призвали не закрывать номера своих машин. В организации объяснили, что для фиксации припаркованных на платных парковках машин инспекторы имеют право убирать посторонние предметы с их номеров. Таким образом, автомобилистам, пытающимся сэкономить на парковке, всё равно грозит штраф.