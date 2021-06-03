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Экономика

Россиянам хотят разрешить инвестировать с 12 лет

19:23, 03 июня 2021
Фото: unsplash.com

Первый зампред Банка России Сергей Швецов заявил, что регулятор предложил допустить к торговле ценными бумагами подростков с 12 лет. Об этом он сказал на ПМЭФ, трансляция велась на официальном сайте форума.

По его мнению, современные юноши и девушки опережают взрослых людей с точки зрения цифровизации, а допуск на биржу позволит им получить знания и опыт. Поэтому в дальнейшем возраст для инвестирования будет снижаться, считает Швецов.

Разницы по большому счету — если родитель за тебя платит, чтобы ты учился в колледже, или родители дали тебе деньги, чтобы ты учился инвестировать — нет, — заявил зампред.

Он уточнил, что речь идёт о небольших суммах, которые не будут сильно отражаться на бюджете семьи. При этом Швецов отметил, что правительство ещё не достигло окончательного консенсуса по этому поводу.

Ранее сообщалось, что в I квартале текущего года резко выросло число инвестиций граждан России в акции иностранных компаний. Так, вложения возросли на 220 млрд рублей.

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