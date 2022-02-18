Россиянам рассказали, ждать ли возврата к полноразмерным упаковкам

Ждать возвращения к полноразмерным упаковкам продуктов не стоит, сообщил председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Даже незначительное уменьшение от привычных килограмма или литра дают производителям серьёзную экономию, объяснил он.

В масштабах их производства даже уменьшение на 5–10 граммов даёт весомую экономию. Как показывает опыт, возврата к прежним величинам уже не происходит, это однонаправленная тенденция. В лидерах здесь молочная продукция, соки и различные безалкогольные напитки плюс снеки, — сказал Павлов.

Уменьшать объём упаковки, по его словам, законно, если он указан. Но вот если реальный вес продукта не сходится с заявленным, это серьёзное нарушение. В таком случае Павлов посоветовал жаловаться в Роспотребнадзор.

Ранее кандидат экономических наук Александр Баранов заявил, что долго уменьшать размер упаковок продуктов питания, чтобы сохранить их стоимость, не получится. Чрезмерное уменьшение упаковок понизит лояльность покупателей к бренду, считает он.

Как объяснили сами производители, уменьшение объёма упаковки позволяет сохранить рентабельность товара и спрос на него. В частности, сейчас на 5–50 граммов уменьшились объёмы упаковки кофе, молочных продуктов, кондитерских и макаронных изделий, пиво продаётся в банках объёмом 0,43 литра.