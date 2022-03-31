Россиянам рассказали, повлияет ли отказ ЕС от газа на его внутреннюю цену

Стоимость газа для россиян, в случае отказа «недружественных стран», в том числе США, Японии, Великобритании и государств Евросоюза, платить за поставки в рублях, не изменится, так как данный показатель регулирует государство, оно ежегодно индексирует стоимость на уровень ниже инфляции, заявил NEWS.ru заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Он отметил, что предпосылок для повышения или снижения показателя нет.

Внутренние цены на газ вообще никак не зависят от его стоимости и наличия на международной арене. Цены на российском рынке регламентируются государством и ежегодно повышаются на уровень ниже инфляции. Эти две сущности никак не пересекаются. Государство регулирует цены, по которым газ может продавать «Газпром», при этом «Газпром» обязан продавать именно по тем ценам, которые установило государство, он не может продать дороже или дешевле, — рассказал Фролов.

23 марта президент России Владимир Путин направил поручение правительству дать директиву компании «Газпром» по изменению валюты платежей за природный газ в действующих контрактах на рубли. По словам президента, изменения коснутся исключительно валюты платежа, в которой будут произведены последующие платежи.

До конца 31 марта власти РФ должны раскрыть механизм перевода расчётов за газ в рубли после того, как большинство европейских стран ответили отказом на это требование и теперь опасаются отключений. Параллельно «Газпром» прорабатывает и сценарий остановки поставок.

Большинство европейских лидеров сочли идею платить за поставки в рублях нарушением действующих контрактов, где оплата в основном номинирована в евро и долларах. Европейские компании также беспокоит, что покупка рублей может вынудить их взаимодействовать с ЦБ РФ, который находится под санкциями ЕС и США. При этом некоторые страны вроде Венгрии неоднократно подчёркивали, что не могут отказаться от российских энергоносителей.

Ранее во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер ФРГ Олаф Шольц попросил разъяснить процедуру оплаты российского газа в рублях. В Кремле сообщили, что Путин объяснил немецкому коллеге причины решения о переводе оплаты в российскую валюту. Это было вызвано тем, что российские валютные резервы оказались заморожены странами Евросоюза. В результате стороны условились, что данный вопрос дополнительно обсудят эксперты двух стран.

Путин в ходе беседы с канцлером подчеркнул, что такое решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для импортёров российского газа из Европы. Аналогичные пояснения Путин дал и премьер-министру Италии Марио Драги.