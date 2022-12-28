Россиянам рассказали, подорожает ли красная икра Основатель сети рыбных магазинов Рудько: цены на икру в предпраздничные дни не поменяются

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ Росрыболовства от идеи ограничить экспорт красной икры из России не отразится на розничных ценах как минимум до Нового года, заявил изданию «Слово и Дело» основатель сети рыбных магазинов Алексей Рудько. Предприниматель объяснил, что оптовики уже распродали основные запасы и цены на икру в магазинах в предпраздничные дни не поменяются. Рудько не исключил, что на фоне предновогодней суеты недобросовестные торговцы могут взвинтить цены на икру, но предпосылок для массового подорожания нет.

До праздников уже ничего не изменится. Только индивидуально, если кто-нибудь решит проспекулировать. Но не на этой новости, а вообще. Сейчас предновогодняя суета и всем икра требуется, — объяснил основатель сети.

Рудько отметил, что если бы экспорт икры все-таки ограничили, тогда цены пошли бы вниз. Предприниматель напомнил, что в период пандемии, когда Китай запретил ввоз российского минтая, цена на него упала почти вдвое. Это произошло, потому что большое количество продукции осталось в стране и все хотели ее реализовать.

О том, что Росрыболовство передумало ограничивать вывоз икры, ранее сообщил глава агентства Илья Шестаков. По его словам, решение приняли с учетом позиции Минсельхоза. Шестаков подчеркнул, что дефицита икры в России не наблюдается. Глава Росрыболовства заверил, что все потребности внутреннего рынка будут удовлетворены.