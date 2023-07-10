Россиянам рассказали, подешевеет ли лук «АБ-Центр»: в июле-августе лук в России подешевеет на 15-19%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В июле цены на лук в рознице могут снизится на 5-7%, а в августе — еще на 10-12%, заявил NEWS.ru генеральный директор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. По его словам, стоимость лука в России снижается с конца весны, при этом рекордный уровень цен — 77 рублей за килограмм — был зафиксирован 22 мая.

Пик цен на лук в России пришелся на конец весны. Так, 22 мая средние розничные цены на лук в России достигли 77 рублей за килограмм. Это рекордный уровень цен как минимум за последние 11 лет. К 26 июня они снизились до 64 рублей, а на 3 июля составили 62 рубля. В июле цены на лук могут снизиться на 5-7% от нынешний значений, а в августе — еще на 10-12%, — рассказал NEWS.ru гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса АБ-Центр Алексей Плугов.

По словам эксперта, высокий уровень цен привел к повышению экономической привлекательности поставок из-за рубежа. В мае в Россию поступило 58 тыс. тонн лука (против 40 тыс. в мае 2022 года) преимущественно из Египта, Китая и Узбекистана. Расширение импортных поставок позволило «сбить» розничные цены на лук в стране. В июне импорт сократился до 34 тыс. тонн, что связано с началом сезона сборов лука в России, объяснил Плугов.

С августа по февраль рынок лука практически полностью формируется за счет отечественного предложения, поэтому потери урожая в странах Центральной и Средней Азии никак не повлияют на Россию. Тем более что российский урожай лука в этом году обещает быть хорошим, заключил эксперт.

Ранее СМИ сообщили о стремительном росте розничных цен на лук на фоне плохого урожая в Центральной и Средней Азии, что стало следствием холодной зимы. Отмечалось, что в Узбекистане, Казахстане и Таджикистане запрещали экспорт лука, в том числе в Россию.