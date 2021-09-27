Россиянам объяснили, почему дорожает гречка

На сегодняшний день по всему миру идёт продовольственная инфляция, основной рост цен пришёлся на зерновые культуры. В связи с этим стали стремительно дорожать крупы, в том числе и гречка. Об этом «Собеседнику» рассказала доцент кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Плеханова Мария Долгова.

Кроме России, гречневую крупу потребляют только в странах Азии, где готовят знаменитую гречневую лапшу. В других странах большого спроса на эту крупу нет. Но сейчас растёт спрос со стороны Китая на гречневую крупу, это толкает цены вверх, — отметила эксперт.

Кроме того, по словам специалиста, в росте цен виноваты и торговые сети, которые пытаются нажиться на ситуации. Сейчас наблюдается искусственный рост цен, когда магазины пытаются создать себе подушку безопасности.

Долгова считает, что дальнейшее повышение цен на крупы уже невозможно и все основные явления, которые влияли на повышение цен, уже прошли.

По действующему законодательству государство может ограничивать розничные цены на продукты питания, если они за 60 дней выросли на 10 и более процентов. Так что аномально взлететь цены на гречку, к счастью, уже не смогут, — заключила специалист.

Ранее стало известно, что розничные цены на гречку летом превысили 10-летний максимум. Стоимость на продукт поднялась выше, чем во время ажиотажа весны 2020 года перед карантином.