Россиянам рассказали, отразится ли на них новый закон о табачном рынке Гендиректор «Табакпром» Желнин: новый законопроект о табачном рынке не повлияет на цены

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Новый законопроект о табачном рынке не повлияет на стоимость продукции, сообщил гендиректор Ассоциации производителей табачной продукции «Табакпром» Вадим Желнин. Цены на сигареты определяются другими факторами, в первую очередь акцизами, объяснил он в разговоре с АБН.

Цены прежде всего определяются акцизами, поэтому стоимость продукта в рознице останется на прежнем уровне, этот показатель определяется другими факторами, — сказал Желнин.

Он отметил, что стоимость акцизных марок на табачную продукцию в России достаточно высокая и Минфин это понимает, а именно из-за цены акцизов развивается нелегальный сектор рынка.

То, что одно ведомство будет контролировать рынки табака и алкоголя, Желнин прокомментировал следующим образом: такое стремление появляется не первый раз, но эти две сферы слишком отличаются. Их объединяет система акцизов, но они есть и на бензин, отметил специалист.

Сегодня, 9 июня, Министерство финансов России внесло в правительство законопроект, согласно которому производителей табачной продукции обяжут лицензироваться и регистрировать оборудование. Моделью для регулирования табачного рынка послужит опыт создания такого же механизма, как с алкогольной продукцией.