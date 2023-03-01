Россиянам рассказали о проблемах импортозамещения Депутат Заксобрания Петербурга Панов: проблемы импортозамещения сохранились в электросистемах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Недостаточный уровень импортозамещения, ставшего ключевой задачей экономики после введения санкций, в России наблюдается в тех отраслях, которые перестали работать в нужном объеме в 90-е годы, рассказал председатель профильной комиссии по инвестициям Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитрий Панов. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что проблемы с замещением иностранной продукции наблюдаются в производстве электросистем и сложных приборов.

В строительстве на начало пандемии импортных материалов было до 30%, а сейчас в классе «комфорт» доля иностранной продукции менее 5%. Недостаточный уровень импортозамещения наблюдается только по слаботочке и автоматике, — пояснил депутат.

По словам Панова, все эти проблемы решаемы и необходимо наращивать производство. Он указал на быстрые темпы импортозамещения, отметив, что еще год назад в парламенте приходилось пользоваться желтой бумагой, а уже сейчас об этом даже не вспоминают. В строительстве зависимость от иностранных компаний сохранилась только в премиальном сегменте из-за использования эксклюзивных красок и других компонентов. Депутат уточнил, что в остальном отрасль выполняет все поручения президента России Владимира Путина и в строй вводится до 120 млн кв. м жилья.

За счет параллельного импорта на данный момент удается решить и проблему с запчастями для западной строительной техники. По словам Панова, заместить оборудование российским возможно, но проблема не решится в сжатые сроки.

Раньше отечественная и иностранная техника на стройке была в соотношении 50 на 50, но теперь ситуация начнет выправляться. Кое-что мы прямо сейчас заменить не можем — например итальянские буровые установки фирмы Casagrande, но в течение нескольких лет Россия может это наверстать, — пояснил депутат.

Импортозамещение фармакологических препаратов тоже активно развивается. Сейчас все жизненно важные лекарства производятся в России. Депутат уточнил, что в России строятся предприятия, способные решить оставшиеся в отрасли проблемы.

Панов также отметил, что существуют перспективы по сотрудничеству с дружественными странами, которые готовы выйти на российский рынок. Так, в Китае существует большое количество аналогов западных автомобилей, которые уже сейчас приобретают россияне.

Генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский ранее рассказал о том, что к 2030 году парк компании будет состоять из российских самолетов на 70%. Он уточнил, что данные параметры могут быть скорректированы в процессе эксплуатации.