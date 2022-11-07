Россиянам рассказали об отсутствии дефицита рыбы и морепродуктов «Известия»: цена на мойву и скумбрию снизилась по сравнению с прошлым годом

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Росрыболовство заявило об отсутствии в ближайшие полгода дефицита рыбы и морепродуктов. Также не ожидается дефицита красной икры и красной рыбы, несмотря на снижение вылова тихоокеанского лосося, пишут «Известия».

Оптовая цена на мойву и скумбрию снизилась по сравнению с прошлым годом, также стабилизировались цены на сельдь и минтай.

Все привычные российскому потребителю виды рыб — сельдь, треска, скумбрия, нерка, а также морепродукты — креветки и кальмары, никуда не уйдут. Мы не предвидим возможных проблем с ассортиментом на российском рынке, — рассказали изданию в Росрыболовстве.

Сейчас идут переговоры с новыми партнерами, изучаются новые перспективные рынки, такие, как Индонезия, Аргентина, Мьянма. В этом году в стране идет активная модернизация рыбной отрасли, построен 21 рыбоперерабатывающий завод, еще три проходят приемку. Запуск новых заводов расширит ассортимент продукции из минтая — сурими, филе, фарш, что даст возможность для развития рынка полуфабрикатов.

По данным Росрыболовства, показатели товарного рыбоводства за первые полгода превзошли показатели 2021 года на 2,2%. На 3,3% увеличились объемы выращивания форели и семги, на 8,5% — ценных гидробионтов, куда входят гребешки, мидии, морские ежи, раки. Производство осетровых выросло на 13,5%, также увеличилось производство карповых.

Несмотря на то, что объем импорта рыбопродукции в Россию сократился в три раза, ситуация на внутреннем рынке остается стабильной, его емкость оценивается в 3,2 млн тонн, импорт в нем занимал порядка 10%. Небольшой процент импорта обусловлен тем, что в России с 2014 года действует запрет на импорт рыбной продукции из большинства недружественных стран.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев подтвердил изданию, что прозвучавшие заявления о дефиците рыбы не подтвердились, так как в стране действует стабильный уровень добычи. За последний год значительно подорожали некоторые виды рыб: цена на горбушу выросла в два раза, путассу — на 44%. Несмотря на это, стоимость на многие виды отечественного сырья вернулась к дофевральским значениям 2022 года.

Ранее организация «Экологическая безопасность» заявила, что популяция лососевых на Камчатке, где добывается 50% этой рыбы, находится под угрозой исчезновения. Проблема может крыться в добытчиках драгметаллов, которые засоряют реки.