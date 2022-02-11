Стал известен неочевидный аспект зависимости Европы от российской нефти

Европейские нефтеперерабатывающие заводы сконструированы специально под «тяжёлую» российскую нефть марки Urals, напомнил эксперт по энергетике Борис Марцинкевич. По его мнению, перестройка технологического процесса под другой вид топлива может занять до двух лет и требовать огромных вложений, пишет «ПолитЭксперт».

Европейские нефтеперерабатывающие заводы строились специально под тяжелую российскую нефть марки Urals. Перестройка технологического процесса, смена тотализаторов, очистка башен от остатков ресурса и так далее — это процесс, который может занять до двух лет. В течение этого времени у Европы будет возникать вопрос, где же ей брать топливо, — заверил Марцинкевич.

Он добавил, что во время такого перехода цена на нефть сильно вырастет. Марцинкевич напомнил, что Европа зависит от российских поставок нефти на 30%, а от поставок угля — на 30–35%.

По его мнению, мировую экономику ожидает крах, если по геополитическим причинам Россия перестанет поставлять энергоносители.

Ранее бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон заявил, что полное прекращение поставок российских энергоносителей в западные страны невозможно. По его словам, подобное развитие событий приведёт к краху мировой экономики.