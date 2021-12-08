Россиянам рассказали о вреде «мёртвых» банковских карт

Обладание так называемыми «мёртвыми» банковскими картами, которыми клиент не пользуется, может привести к нежелательным комиссиям, навязыванию услуг и рискам утечки данных. Клиенты, которые использовали карту в качестве зарплатного проекта с автоматическим бесплатным обслуживанием, теряют эту привилегию, переходя на другой зарплатный проект. Об этом рассказала РИА Новости руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Екатерина Семерикова.

Риски подобных карт в основном заключаются в том, что за некоторые из них может сниматься комиссия, о которой клиент может не знать или забыть. Сейчас всё чаще появляются карты, где одним из условий бесплатного обслуживания является минимальная сумма транзакций, которые необходимо совершить в течение расчётного периода, — уточнила эксперт.

Она также отметила, что персональные данные держателей карт продолжают храниться у банка и могут попасть в руки мошенников в случае утечки персональных данных. Также держатели могут столкнуться со звонками из кол-центров и предложениями продуктов, которые им не нужны.

Ранее сообщалось, что киберпреступники создали приложения — сканеры QR-кодов для Android, крадущие данные банковских карт. Они действуют в обход защитных алгоритмов Play Маркета. С помощью вирусов отслеживаются данные российских банков, таких как Сбербанк, Тинькофф Банк, «Уралсиб», Почта Банк и ОТП-банк.