Россиянам рассказали о самых необычных вакансиях

Составлен рейтинг самых необычных вакансий в России. В него, помимо прочих, вошли сборщик винограда, гладильщик и конюх-пастух. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, работодателям требуются шаурмисты в сеть супермаркетов, диетические медсёстры, сборщики надувных лодок, сыровары, гладильщики и многие другие. Причём зарплата предлагается далеко не самая маленькая.

Сборщик винограда может заработать в Краснодарском крае до 102 тысяч рублей за вахту в 60 дней. Сборщик надувных лодок может рассчитывать на 100 тысяч рублей в Санкт-Петербурге. Оклад по другим специальностям ненамного ниже. При этом работодатели готовы бесплатно обучить профессии.

Ранее сообщалось, что российские специалисты разработали платформу для поиска «идеальной работы» с учётом характеристик соискателя и анализа рынка труда. Пока проект находится в стадии тестирования.

Создателями платформы являются специалисты университета Национальной технологической инициативы («Университет 20.35»). Программа сначала оценивает ситуацию на рынке труда, обрабатывает информацию о свежих вакансиях с открытых сайтов для конкретного соискателя. Затем она формирует карту России, обозначая вакансии по определённым профессиям с указанием зарплат. Таким образом можно оценить спрос на те или иные специальности в регионах.