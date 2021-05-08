Россиянам рассказали о нюансах рефинансирования ипотеки

https://static.news.ru/photo/ed9726fc-afec-11eb-9fe2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед рефинансированием ипотеки следует учесть ряд нюансов, предупредила в беседе с «Российской газетой» директор Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина Анна Харнас.

По её словам, рефинансирование ипотеки — почти то же самое, что и новый кредит.

Процедура связана с дополнительными расходами и потраченным временем. Необходимо заново собрать все документы, сделать новую оценку стоимости квартиры, снова доказать свою платёжеспособность и оформить страховку, — пояснила она.

Для оценки выгоды такого шага Харнас посоветовала получить реальное предложение и сравнить его со старым, а также учесть время и деньги, которые уйдут на процедуру рефинансирования. Например, новый банк на период оформления залога может назначить ставку, которая будет выше старой, стимулируя таким образом клиента как можно быстрее переоформить залог.

Для этого, кстати, придётся заплатить госпошлину, — отметила эксперт.

Также следует учитывать возможное изменение страховых тарифов. Поэтому, чтобы уменьшить потери, следует рефинансировать ипотеку незадолго до окончания текущей страховки, примерно за три месяца.

Харнас подчеркнула , что иногда данная процедура не имеет смысла. Это касается случаев, когда разница между процентными ставками не превышает процента или когда сумма кредита не очень большая (менее миллиона рублей), а срок выплат по нему подходит к концу. Она посоветовала следить за рынком, время от времени обращаться в банки за новыми условиями и использовать кредитные калькуляторы.

Ранее сообщалось, что Сбербанк поднимает ставку по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке на 0,4%. Теперь минимальная базовая ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке станет 8%, на вторичном рынке — 8,1%.