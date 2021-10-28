Россиянам рассказали о новом «игровом» типе финансовых пирамид

ЦБ выявил распространение нового типа финансовых пирамид в России в форме инвестиционных онлайн-игр. Они привлекают деньги с помощью игровой криптовалюты, а продолжение игры требует новых игроков, рассказал РБК глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.

По словам Ляха, за девять месяцев ЦБ выявил 424 финансовые пирамиды, из них 278 за третий квартал. Среди них присутствует немало проектов, которые привлекают граждан возможностью лёгкого заработка, простотой и игровой формой. Обычно пользователь может зарегистрироваться в игровом экономическом проекте с возможностью вывода средств, покупает определённого персонажа или виртуальную недвижимость, которые и должны приносить доход. Но чтобы получать вознаграждение или выигрыш, нужно приводить в проект новых игроков, знакомых или родственников, иначе проект останавливается и вывести деньги оказывается нельзя.

Средства для участия в проекте перечисляются через личный кабинет на сайте различными способами, включая электронные платёжные средства и криптовалюты. Как рассказал управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт, мошенники могут строить пирамиды на основе онлайн-игры CryptoKitties, созданной на основе криптовалюты Etherium. В ней игроки приобретают виртуальных кошек, обладающих уникальным цифровым сертификатом, разводят и продают их. Средняя стоимость такой кошки составляет порядка $250, но может достигать и миллионов.

По словам эксперта, участники таких игровых проектов покупают и продают некие вещи за криптовалюту, которая не имеет никакой стоимости за пределами этой игры и никак не может быть конвертирована во что-либо ещё. Бороться с такими проектами сложно, потому что криптовалюты не позволяют ни определить конечных бенефициаров, ни отследить финансовые потоки.

Условные активы имеют ценность только до тех пор, пока на них есть спрос, а он создаётся самой игрой. Нет игры — нет спроса, пузырь лопается, инвесторы остаются ни с чем, — поясняет Иккерт.

Ранее россияне назвали важнейшие проблемы в сфере финансов, назвав в их числе высокую инфляцию, которая «съедает» их доходы и сбережения, а также финансовое мошенничество и отсутствие простых инструментов правовой защиты и гарантий сохранности средств в случае кибермошенничества.