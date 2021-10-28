Россиянам рассказали о новом «игровом» типе финансовых пирамид

ЦБ выявил распространение нового типа финансовых пирамид в России в форме инвестиционных онлайн-игр. Они привлекают деньги с помощью игровой криптовалюты, а продолжение игры требует новых игроков, рассказал РБК глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
По словам Ляха, за девять месяцев ЦБ
Средства для участия в проекте перечисляются через личный кабинет на сайте различными способами, включая электронные платёжные средства и криптовалюты. Как рассказал управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт, мошенники могут строить пирамиды на основе онлайн-игры CryptoKitties, созданной на основе криптовалюты Etherium. В ней игроки приобретают виртуальных кошек, обладающих уникальным цифровым сертификатом, разводят и продают их. Средняя стоимость такой кошки составляет порядка $250, но может достигать и миллионов.
По словам эксперта, участники таких игровых проектов покупают и продают некие вещи за криптовалюту, которая не имеет никакой стоимости за пределами этой игры и никак не может быть конвертирована во что-либо ещё. Бороться с такими проектами сложно, потому что криптовалюты не позволяют ни определить конечных бенефициаров, ни отследить финансовые потоки.
Условные активы имеют ценность только до тех пор, пока на них есть спрос, а он создаётся самой игрой. Нет игры — нет спроса, пузырь лопается, инвесторы остаются ни с чем, — поясняет Иккерт.
Ранее россияне назвали важнейшие проблемы в сфере финансов, назвав в их числе высокую инфляцию, которая «съедает» их доходы и сбережения, а также финансовое мошенничество и отсутствие простых инструментов правовой защиты и гарантий сохранности средств в случае кибермошенничества.