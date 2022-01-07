Россиянам рассказали о динамике рынка вторичного жилья

Средняя стоимость квартир за прошедший месяц выросла более чем на 2%, однако реальная стоимость жилья остаётся на около 5% ниже заявленной благодаря дисконтам, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследования порталов «Циан.Аналитика», «Авито Недвижимость» и «Этажи». Согласно их данным, в 2022-м ожидается меньший спрос на недвижимость из-за повышения ставки ипотечного кредитования.

Средние цены будут демонстрировать околонулевую динамику, балансируя между ожиданиями продавцов и покупателей, — подчёркивает издание.

Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов объясняет популярность вторичного сегмента изменением условий льготного ипотечного кредитования и возможностью договориться о скидах, которые могут сохранить до 6% от стоимости жилья.

Он добавляет, что новостройки сейчас в целом обходятся дороже, чем готовое жильё, однако из-за изменений в политике предоставления кредитов спрос упадёт и на него.

По информации агентства, значительное повышение цен на недвижимость было зафиксировано в Самаре, Омске, Краснодаре, Перми, Челябинске и Москве. В столице квадратный метр вторичного жилья на данный момент в среднем стоит 277,5 тыс. рублей, что на 12,5% больше, чем было объявлено годом ранее.

В воскресенье, 2 января, эксперт «Циан.Аналитики» Виктория Кирюхина предупредила, что цена за квадратный метр жилья в 2022 году может вырасти на 15% из-за инфляции, нехватки рабочих и растущей стоимости на землю и стройматериалы.