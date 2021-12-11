Россиянам рассказали, насколько подорожает бензин после Нового года

В 2022 году рост стоимости топлива может составить 12–15 копеек за литр. Такое подорожание соответствует среднемесячной динамике розничной цены и объясняется запланированным с 1 января повышением ставок акциза на автомобильный бензин и дизельное топливо пятого экологического класса. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал президент Независимого топливного союза Павел Баженов.

По мнению эксперта, рост цен может последовать не в январе. На ситуацию в первую очередь будут влиять мировые цены на нефтепродукты и курс рубля.

Однако Баженов полагает, что эти факторы едва ли сильно изменятся, но из-за повышения налогов изменятся «нетбэки».

А рост «нетбэков» приведет к росту стоимости оптовых партий, после чего транслируется в розницу, — резюмировал эксперт.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о резком росте цен на бензин в ряде регионов. Он отметил, что по этому вопросу необходимо обратиться в правительство, которое контролирует работу демпферного механизма.

По мнению автоэксперта Сергея Асланяна, причиной «дикой стоимости литра бензина» в России является значительная доля налогов и акцизов в конечной цене топлива на заправке. По его словам, акциз на топливо появился очень давно как первый шаг, а вторым шагом должна была стать отмена транспортного налога, чего за последние 10 лет так и не случилось.