Россиянам рассказали, куда выгодно вложить капитал на фоне санкций

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В текущей непростой экономической обстановке в стране наиболее безопасным и надёжным способом вложить деньги является рублёвый депозитный вклад в банке, заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Он порекомендовал открывать депозит как можно скорее, так как Центробанк может в скором времени снизить ключевую ставку, пишет «Радио 1».

На фоне всех событий рублёвый депозит — это единственное, что я могу посоветовать. Это оптимальный вариант. А учитывая, что что Банк России скоро ключевую ставку снизит, имеет смысл делать вклад скорее, пока условия лучше, — заверил Разуваев.

По его словам, для долгосрочных вложений подойдёт золото, а россиянам с «лишними деньгами» он посоветовал попробовать вложиться в акции крупных российских компаний. Разуваев подчеркнул, что наибольшие дивиденды принесут ценные бумаги таких компаний как «Газпром», «Норникель», «Русгидро» и других крупных корпораций. Он также добавил, что такое решение в любом случае несёт в себе большие риски.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган заявил, что напрямую застраховаться от дефолта государства невозможно, страховые продукты, что продаются на бирже, могут обеспечить только диверсификацию портфеля. В ходе последних месяцев такие страховки выросли в цене вдвое, но обезопасить вложения можно самостоятельно. По его мнению, наиболее удобный способ обезопасить финансы от любой нестабильности — «разложить по разным корзинам». Речь идёт о валютах.