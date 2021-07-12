Россиянам рассказали, куда точно нельзя инвестировать

Худшим вариантом инвестиций являются финансовые пирамиды. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.
При этом эксперт
Катастрофичной ситуацию делают сами граждане, которые для вложений в финансовую пирамиду берут кредит в банке или продают единственное жильё, — заявил финансист.
Также эксперт не советует гражданам вливать все деньги в один проект или в несколько, но имеющих одинаковые риски. Впрочем, игнорирование финансовых пирамид совсем не всегда означает, что человек вкладывается только в надёжные инструменты.
В частности, выдача прямых займов также представляет собой крайне рискованное дело, поскольку никаких гарантий возврата денег нет. Финансист подчеркнул: уходя в нерегулируемые Центробанком сферы, инвестор остаётся наедине с проблемами, которые могут возникнуть в результате подобного вложения.
Ранее экономисты назвали валюты, которые могут исчезнуть из оборота.