Россиянам рассказали, куда точно нельзя инвестировать

Худшим вариантом инвестиций являются финансовые пирамиды. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.

При этом эксперт отметил , что хотя сама по себе пирамида и является заведомо убыточным и мошенническим проектом, а её крах ведёт к потере денег, это отнюдь не самое страшное для инвесторов.

Катастрофичной ситуацию делают сами граждане, которые для вложений в финансовую пирамиду берут кредит в банке или продают единственное жильё, — заявил финансист.

Также эксперт не советует гражданам вливать все деньги в один проект или в несколько, но имеющих одинаковые риски. Впрочем, игнорирование финансовых пирамид совсем не всегда означает, что человек вкладывается только в надёжные инструменты.

В частности, выдача прямых займов также представляет собой крайне рискованное дело, поскольку никаких гарантий возврата денег нет. Финансист подчеркнул: уходя в нерегулируемые Центробанком сферы, инвестор остаётся наедине с проблемами, которые могут возникнуть в результате подобного вложения.

Ранее экономисты назвали валюты, которые могут исчезнуть из оборота.