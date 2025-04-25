Россиянам рассказали, куда лучше вкладывать средства Финансовый директор ВТБ предложил россиянам вкладываться в золото и депозиты

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Инвестиции в золото и хранение денег на депозитах являются лучшими способами вложения средств для россиян, считает первый заместитель президента — председателя правления, финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов. Он также указал на отсутствие «генерального правила» для любых инвесторов, передает ТАСС.

Все во многом будет зависеть от того, может ли оказаться ситуация, в которой вам эти деньги понадобятся срочно. В этом смысле депозит всегда можно расторгнуть с потерей процентов в наших российских условиях. Выход из золота может приходиться на невыгодные периоды котировок. Для простого смертного депозит — более понятная история, — объяснил финансовый директор ВТБ.

Выбирая, куда вложить деньги, россиянам стоит обращать внимание на геополитическую ситуацию в мире, отметил Пьянов. В пример он привел возможные сценарии урегулирования украинского кризиса, в зависимости от которых нужно строить свою инвестиционную стратегию.

Ранее в Центробанке РФ заявили, что 42% опрошенных розничных инвесторов ошибочно считают, что их вложения застрахованы со стороны государства. Уточняется, что 85% респондентов сообщили о понимании разницы между инвестициями и сбережениями.