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Россиянам рассказали, когда ждать укрепления рубля

Аналитик Кочетков допустил укрепление рубля в первом полугодии 2022 года
03:36, 07 января 2022
Россиянам рассказали, когда ждать укрепления рубля Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Если не произойдёт никаких геополитических неприятностей, в 2022 году рубль имеет достаточно высокие шансы на укрепление. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие. Инвестиции» Андрей Кочетков.

По мнению эксперта, условия для роста российской валюты созданы, в частности, денежно-кредитной политикой Центробанка в конце 2021 года, когда произошло повышение ключевой ставки до 8,5%.

Другим фактором, поддерживающим рубль, должно стать снижение инфляции.

Можно ожидать, что ценовое давление будет постепенно ослабевать, формируя более высокую положительную доходность российской валюты, — рассказал Кочетков.

По мнению аналитика, определяющим месяцем станет январь. Если тенденция на ослабление инфляции будет усиливаться, укрепление российской валюты произойдёт уже в первом полугодии.

Ранее аналитики спрогнозировали подорожание бензина на 8–10%, или 5 рублей за литр, в 2022 году.

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