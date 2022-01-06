Россиянам рассказали, когда ждать укрепления рубля

Если не произойдёт никаких геополитических неприятностей, в 2022 году рубль имеет достаточно высокие шансы на укрепление. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ заявил ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие. Инвестиции» Андрей Кочетков.
По мнению эксперта, условия для роста российской валюты
Другим фактором, поддерживающим рубль, должно стать снижение инфляции.
Можно ожидать, что ценовое давление будет постепенно ослабевать, формируя более высокую положительную доходность российской валюты, — рассказал Кочетков.
По мнению аналитика, определяющим месяцем станет январь. Если тенденция на ослабление инфляции будет усиливаться, укрепление российской валюты произойдёт уже в первом полугодии.
Ранее аналитики спрогнозировали подорожание бензина на 8–10%, или 5 рублей за литр, в 2022 году.