Россиянам рассказали, когда ждать очередного повышения цен на продукты

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский считает, что инфляция в I квартале следующего года останется высокой, передаёт ПРАЙМ. Как минимум она будет на уровне конца текущего года, и это связано с пандемией и угрозой санкций, утверждает он. Очередное подорожание продуктов питания Переславский предсказывает уже в феврале на фоне закупочных контрактов по новым ценам и возросшей стоимости перевозок.

Если история с пандемией и логистическим коллапсом постепенно будет сходить на нет, то можно рассчитывать на то, что по итогам года инфляция остановится примерно на уровне 6%. Если же будут введены новые санкции, пандемия получит новый виток развития после «омикрона», а напряжённость между ЕС и Россией достигнет точки невозврата, то мы можем увидеть и 10%, и 12%, — заявил эксперт.

Он добавил, что сейчас наиболее реальным видится смешанный сценарий, при котором инфляция будет в районе 8%.

По словам Переславского, рост цен на продукты может произойти уже в феврале 2022 года, что будет связано с прибытием новой партии товаров, контракты по которым заключались по новым ценам. На стоимость повлияет и удорожание перевозок. Также произойдёт индексация тарифов, акцизов на табак и алкоголь, маркировка и рост цен на строительные и ремонтные работы.

Эксперт считает, что сейчас нет объективных причин для того, чтобы инфляция держалась на уровне 4%, как это прогнозировал ЦБ. В случае же если курс доллара повысится до 80 рублей, инфляция может превысить 10%.

Накануне глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России по итогам 2021 года превысит 8%. Она также отметила рост цен на продукты (10,8%), овощи и фрукты (19,4%), а также повышение ставок по ипотеке. По её словам, в течение года дорожали автомобили и стройматериалы, но с сентября цены замедлились, а затем даже начали снижаться.