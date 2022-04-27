Россиянам рассказали, когда стоит ожидать роста зарплат Экономист Щербаков: ожидать увеличения зарплат следует при росте экономики

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Ожидать увеличения зарплат следует при росте экономики страны, сообщил профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков в разговоре с АБН. При этом важно, как делит доход конкретное предприятие: в пользу сотрудников или же собственников и предпринимателей.

Если экономическая ситуация в России продолжит двигаться в сторону нормализации, есть основания полагать, что у подавляющей части работающего населения страны поднимется уровень заработных плат, — сказал Щербаков.

Но ждёт ли страну экономический рост, специалист прогнозировать не готов. Он сказал о необходимости постепенно приспосабливаться к «новой реальности» и выразил надежду на скорую стабилизацию.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что Россия вступает в непростой период структурных изменений, связанных с рестрикциями. По её словам, экономика сможет ещё неопределённое время жить на запасах, но уже в конце II квартала вступит в фазу трансформации.

Телеведущий Владимир Соловьёв потребовал перевести это заявление «на человеческий язык». Он отметил, что не понимает, что означают слова Набиуллиной о российской экономике.