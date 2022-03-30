Россиянам рассказали, когда продукты перестанут дорожать

К подорожанию продуктов в магазинах приводит долларовая инфляция. Это явление в настоящее время наблюдается по всему миру. Смена тренда возможна только после наращивания процесса деглобализации, при котором мировые экономические центры обособятся друг от друга. Об этом рассказал агентству ПРАЙМ доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников. По его мнению, такой процесс может занять до трёх лет.

Судя по всему, финализируется этот процесс только через 2–3 года. До тех пор в личные бюджеты россиян смело можно закладывать ежегодное повышение доли «продуктов» на 10–15%, — заявил экономист.

При этом он подчеркнул, что понятие «продукты» является весьма неоднородным и доля импорта в таких категориях, как кофе или бананы, доходит до 100%, а в более традиционных для региона близка к нулю. Однако даже при условии, что продукт производится в РФ, в него всё равно включена достаточно большая доля импорта (сырьё, оборудование), что оказывает своё влияние на конечную стоимость.

Ранее стало известно, что инфляция в России с период с 19 по 25 марта ускорилась до 15,66% в годовом выражении. Неделей ранее показатели инфляции были на отметке 14,53%.

Управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский заявил, что продуктовая инфляция в России по итогам года может достигнуть 40%. Общая же инфляция, по его прогнозам, ожидается в районе 20–25%.