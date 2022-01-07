Россиянам рассказали, какие продукты подешевеют после праздников

После новогодних праздников цены на некоторые продукты питания в магазинах начнут снижаться. Прежде всего на скоропортящиеся товары, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

Ретейлеры будут проводить всевозможные акции. В первую очередь для владельцев карт лояльности, — пояснил изданию CEO коммуникационного агентства Konnov media Андрей Коннов.

В первую очередь такие акции будут распространяться на скоропортящиеся товары, отметил он. Кроме того, эксперт добавил, что станет дешеветь рыба в связи с новым уловом.

С ним согласилась специалист по питанию и основатель сервиса по доставке продуктов GetVegetable.com Елена Доронкина. По её мнению, снижения цен в магазине следует ожидать не только на морепродукты, красную рыбу и икру, но также на свинину и мясо птицы. После праздников спрос на эти товары у населения несколько спадает. Подешеветь также могут макароны, крупы, масло и хлебобулочные изделия и сахар. Последним продукт эксперт назвала лидером по снижению цен, поскольку его производство в России всегда несколько опережает потребление.

Кононов отметил, что ждать снижения цен на другие продукты не стоит. По его словам, это связано с ослаблением национальной валюты из-за санкций и политики ЦБ РФ по повышению ключевой ставки.

Ранее сообщалось, что крупнейшие в России ретейлеры снизили наценки на социально значимые продукты в среднем на 8% после проверок Федеральной антимонопольной службы (ФАС). При этом глава ведомства Максим Шакальский допустил, что торговые сети для компенсации издержек поднимут цены на товары менее высокого спроса, подорожание которых будет не столь заметно для потребителей.