Россиянам рассказали, какие продукты нельзя скупать мешками

«Известия» опубликовали советы экспертов для тех, кто делает запас товаров, опасаясь роста цен или дефицита. Согласно рекомендациям, делать запас товаров необходимо по всем правилам, чтобы они не испортились. В любом случае специалисты советуют не жадничать и помнить о своём здоровье.

К примеру, на долгий срок можно запастись макаронами, желательно из твёрдых сортов пшеницы, советует диетолог-кардиолог Асият Хачирова . Хранятся они до трёх лет — это дольше, чем изделия из мягких сортов. Тушёнка в жестяных банках хранится 3-5 лет в зависимости от сорта мяса. Можно запасаться рыбными консервами, а также овощными и фруктовыми, но важно обращать внимание на срок годности.

К пополнению запасов рекомендованы все виды консервов, так как продукты в жестяных банках хранятся гораздо дольше.

Особенное внимание стоит обратить на красную и белую фасоль. Эти продукты являются источником растительного белка и при случае могут стать хорошей альтернативой мясу. Соль и сахар не имеют сроков хранения, нужно лишь соблюдать условия хранения, то есть держать эти продукты в темном сухом прохладном месте, — отметила специалист.

В целом, обратила внимание диетолог, последнее правило хранения относится ко всем продуктам, предназначенным для длительного хранения. Можно впрок покупать чай, так как он сохраняет вкус и аромат до трёх лет, но в больше степени это относится к крупнолистовому сорту.

Нельзя долго хранить крупы, несмотря на то, что их срок составляет до полутора лет. В них могут завестись жучки, что сделает негодным большой запас продовольствия.

До полутора лет без потери свойств хранится подсолнечное масло в заводской упаковке. Яйца рекомендуется хранить только в холодильнике и не более 90 суток. Можно закупить сухофрукты, которые являются источником клетчатки и хранятся до года.

Не стоит запасаться впрок свежими овощами и фруктами, так как они быстро портятся. Особенно это относится к несезонной поступившей из других регионов продукции. Хорошо хранятся в специальных помещениях картофель, капуста, лук и морковь.

Что касается запаса лекарств, средств гигиены и косметики, здесь тоже нужно обращать внимание на срок годности. Главное — обратить внимание на срок годности после вскрытия флакона или тюбика, как правило, он составляет всего лишь шесть месяцев. Дерматовенеролог Наталия Жовтан советует покупать средства с дозатором, так как он предотвращает поступление кислорода во флакон и защищает содержимое от окисления.

Если есть желание пополнить кладовые, то лучше запастись обычным мылом. Только помните, что перемерзание и пересушивание испортят потребительские свойства любого мыла — оно будет крошиться, — советует эксперт.

При этом запасаться глобально на несколько лет косметическими средствами врач не советует.

Ранее глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин сообщил, что объём импорта медикаментов в Россию из ЕС и США остаётся на уровне прошлого года. Основными поставщиками являются Германия, Франция, Великобритания, а также Белоруссия и Индия.