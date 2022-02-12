Россиянам рассказали, как взять ипотеку под 3,7%

Наиболее выгодный способ взять ипотеку в настоящее время — это воспользоваться государственной льготной программой, например, для семей с детьми, следует из материалов аналитического центра Est-a-Tet. Специалисты отмечают, что в этом случае можно приобрести двухкомнатную квартиру всего за 2,2 млн рублей, пишет Lenta.ru.

Особенно это интересно семьям с детьми — сейчас у них есть возможность взять ипотечный кредит по ставке 3,7%. Таких доступных условий не было даже в 2020 году, когда программа только стартовала, — говорится в материале.

К примеру, если брать квартиру за 10,87 млн рублей, то сумма кредита на 20 лет составит 8,699 млн рублей при первоначальном взносе в 2,175 млн рублей. По стандартной ставке — 9,4% — ежемесячный платёж составит 80,52 тысячи рублей. Однако, если взять ипотеку по льготной программе под 3,7%, то платёж сократится на 30 тысяч — до 51,35 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в банках ожидают повышения ставок по вкладам и ипотеке до двузначных чисел. Это связано с решением ЦБ в очередной раз поднять ключевую ставку до 9,5%. По прогнозам кредитных организаций, столь высокие значения сохранятся до конца 2022 года.