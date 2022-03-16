Россиянам рассказали, как выжить на МРОТ в 2022 году

Кандидат экономических наук, экономист Николай Кульбака в разговоре с NEWS.ru рассказал, возможно ли в условиях санкций и нынешнего курса доллара и евро прожить на МРОТ в 2022 году. По его словам, элементарная финансовая грамотность поможет в это непростое время. Кроме того, россияне могут выращивать некоторые овощи и фрукты, чтобы уменьшить свои траты.

К сожалению, хороших способов предложить здесь очень мало можно. Единственный вариант — минимизировать своё потребление, переходить на более дешёвые продукты питания, отслеживать скидки во всех магазинах. Нужно понимать также, что является первоочередным в затратах, а что нет. Стараться не брать никаких кредитов, потому что они будут означать ухудшение в будущем. То есть вот такая вот финансовая элементарная грамотность — единственное, что может спасти в такой ситуации, — считает эксперт.

Кульбака посоветовал жителям России, у которых есть дачные участки, использовать землю по назначению, чтобы впоследствии сэкономить на некоторых продуктах.

При таком уровне дохода у вас 70–80% будут уходить на питание, тут не на чем развернутся. Если есть возможность — можно выращивать картошку, овощи, но это если есть садовый участок, безусловно, — подытожил спикер.

В России временно запретили экспорт зерновых в страны ЕАЭС. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, а ограничительные меры продлятся до 30 июня текущего года. Также вводится запрет на экспорт белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны до 31 августа 2022 года.

Ранее генеральный директор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия напомнил, что цены на чай и кофе в России серьёзно зависят от курса доллара. В этой связи в ближайшее время закупочные цены для магазинов могут увеличиться соразмерно его изменению. В то же время стоимость данных продуктов для потребителей может вырасти не столь существенно.