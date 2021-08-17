Россиянам рассказали, как выгодно вложить тысячу рублей

Эксперт дал совет россиянам, готовым заниматься инвестициями на суммы в районе тысячи рублей: они могут вложить деньги в фонды акций по странам или по сектору экономики, золото, облигации или всепогодные фонды. Об этом рассказал РИА Новости вице-президент отдела брокерского обслуживания Райффайзенбанка Эдуард Данилов.

Эксперт пояснил , что индустрия позволяет начать инвестиции практически с любой суммой. Так, за тысячу рублей можно купить часть китайских акций или акций высокотехнологичных американских компаний. Впрочем, сделать это самостоятельно сложно и стоит действовать через фонды акций IT-сектора, реальной промышленности или фонд крупнейших американских компаний. Кроме того, небольшую сумму можно вложить в фонды, которые предлагают китайские, российские или казахстанские акции.

Другими вариантами для небольшой инвестиции является фонд на золото. Россиянам также стоит обратить внимание на рублевые облигации или номинированные в евро или долларах евробонды, которые могут стать хорошей альтернативой валютным депозитам. Кроме того, есть всепогодные фонды, составленные так, чтобы падение одних активов компенсировалось ростом других. Они оказываются наиболее устойчивыми во время кризиса.

Ранее в МТС Банке россиянам дали ряд рекомендаций по размещению финансовой «подушки безопасности». Там уточнили, что с повышением ключевой ставки банки начали поднимать процентные ставки по депозитам, однако рост ставок в долгосрочной перспективе пока неясен.