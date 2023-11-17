Россиянам рассказали, как рекордный урожай зерна повлияет на цену хлеба Вице-президент РСП Краус: высокий урожай не спасет от подорожания хлеба

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Рекордные урожаи зерна в 2022 и 2023 годах не помогут остановить рост цен на хлеб, заявил в беседе с «Парламентской газетой» вице-президент Российского союза пекарей (РСП) доктор технических наук Сергей Краус. По его словам, в стоимость конечной продукции, помимо муки, входят такие компоненты, как сахар, дрожжи и упаковка, которые продолжают дорожать.

Стоимость всего сырья — не только муки, но и дрожжей, сахара и прочего, включая также упаковку — составляет около 30–40% от стоимости готовой продукции. При этом доля муки как основного компонента не превышает 12%, — пояснил эксперт.

Также он напомнил, что в цену хлеба закладываются и расходы на покупку и ремонт заводского оборудования, в основном импортного, и в этом вопросе приходится учитывать курс рубля. Стоимость продукции также зависит от транспортно-логистических расходов и от торговой наценки, которая может варьироваться в пределах от 3% до 120%.

Глава аграрного комитета Госдумы Владимир Кашин в свою очередь назвал торговые наценки основной причиной подорожания хлеба и хлебобулочных изделий.

Мы продаем сегодня пшеницу по 10 рублей за килограмм. На мукомольных производствах к этой сумме добавляется в среднем семь рублей. На хлебозаводах — до 30 рублей. Итого максимальная отпускная стоимость хлеба сегодня — 47 рублей за килограмм. А в магазинах он продается порой под 90 рублей за килограмм, — подчеркнул депутат.

Как пишет издание, в сельскохозяйственном сезоне 2023 года, по предварительным оценкам, было собрано 145 млн тонн зерна. Согласно прогнозам, в следующем году урожай может составить 150 млн тонн. При этом, по данным Росстата, в сентябре 2023 года килограмм ржаного хлеба в среднем по России подорожал по сравнению с сентябрем 2022 года с 69 до 72 рублей. Хлеб из пшеничной муки за этот же период подорожал с 85 до 87 рублей за килограмм.

Ранее кандидат экономических наук Сергей Гатауллин назвал негативную динамику курса рубля и инфляцию причинами роста цен на хлеб. По словам эксперта, подорожанию также способствует экспортная ориентированность агропромышленного производства.