Россиянам рассказали, как сократить долги по кредитам в два раза

Член совета директоров Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Ян Арт в интервью радио Sputnik назвал нетрадиционный способ избавиться от части кредитных задолженностей. По его мнению, россияне напрасно боятся перспективы оказался в долгу перед коллекторами, так как упускают возможность списать половину долга.

У коллекторов есть больше желания договориться с должником, чем у банка. Дело не в том, что банк злее, а в том, что банк ограничен правилами финансового регулятора. Коллектор ими не ограничен, поэтому может предложить списание долгов, реструктуризацию или кредитные каникулы сверх общих правил, — пояснил Арт.

По его словам, если наладить диалог с коллекторским агенством, можно выиграть 50% от долга, а иногда и больше. Арт объяснил это прагматизмом коллекторов, которые покупают долги у банка за копейки. Поэтому при желании должника заплатить половину сразу за списание всего долга, коллекторы с большим удовольствием пойдут на такие уступки.

Я сам так когда-то списал кредит. Это реально работает, — заверил эксперт.

Ранее эксперт по недвижимости Константин Барсуков рекомендовал россиянам увеличить подушку безопасности до четырёх платежей и не делать досрочное погашение кредита.

С 1 апреля правительство России на полгода ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, это коснётся как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей и поможет бизнесу укрепить финансовое положение и сохранить рабочие места.