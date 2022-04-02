18+

Рубрики

Медиа

Архив

Экономика

Россиянам рассказали, как сократить долги по кредитам в два раза

Коллектор назвал способ сократить долги по кредитам вдвое
13:43, 03 апреля 2022
Россиянам рассказали, как сократить долги по кредитам в два раза Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Член совета директоров Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Ян Арт в интервью радио Sputnik назвал нетрадиционный способ избавиться от части кредитных задолженностей. По его мнению, россияне напрасно боятся перспективы оказался в долгу перед коллекторами, так как упускают возможность списать половину долга. 

У коллекторов есть больше желания договориться с должником, чем у банка. Дело не в том, что банк злее, а в том, что банк ограничен правилами финансового регулятора. Коллектор ими не ограничен, поэтому может предложить списание долгов, реструктуризацию или кредитные каникулы сверх общих правил, пояснил Арт.

По его словам, если наладить диалог с коллекторским агенством, можно выиграть 50% от долга, а иногда и больше. Арт объяснил это прагматизмом коллекторов, которые покупают долги у банка за копейки. Поэтому при желании должника заплатить половину сразу за списание всего долга, коллекторы с большим удовольствием пойдут на такие уступки.

Я сам так когда-то списал кредит. Это реально работает, — заверил эксперт.

Ранее эксперт по недвижимости Константин Барсуков рекомендовал россиянам увеличить подушку безопасности до четырёх платежей и не делать досрочное погашение кредита. 

С 1 апреля правительство России на полгода ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, это коснётся как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей и поможет бизнесу укрепить финансовое положение и сохранить рабочие места. 

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео