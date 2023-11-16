Россиянам рассказали, на сколько упадут цены на красную икру Экономист Чеглов: в ближайшие недели цены на икру в России упадут на 10–15%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Розничные цены на красную икру в России могут упасть на 10–15% от текущих уровней в связи со снижением оптовых, заявил NEWS.ru профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. По мнению эксперта, это произойдет в ближайшие две-три недели. Но ближе к Новому году стоимость деликатеса снова увеличится, полагает он.

Розничные цены на икру в Москве в ближайшие недели снизятся не более чем на 10%. Если скидка будет больше, то лишь в качестве акции. В регионах же, где денег у населения меньше, цены снизятся примерно на 15%, — сказал Чеглов.

Эксперт напомнил, что многие товары идут в регионы через Москву и множество посредников.

Доля рыболовов в розничной цене на условном прилавке в столице малозначительна. Остальное — посредники, транспортники и торговцы, конечно. Плюс многие сети уже закупили продукт под праздничную торговлю по старым (высоким оптовым. — NEWS.ru) ценам, и их надо еще «отбить», — пояснил он.

Однако ретейлерам все же придется снизить цены на икру, так как СМИ уже «растрезвонили» новость о внезапных успехах рыболовов, говорит аналитик.

Ранее о скором снижении цен на красную икру и горбушу заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. В начале ноября он говорил, что у рыбаков на Дальнем Востоке уже в полтора раза подешевела горбуша — самый массовый из добываемых в России вид лососевых. Глава ведомства выразил надежду, что ретейлеры быстро отреагируют и тоже перепишут ценники.

11 ноября Telegram-канал SHOT сообщил, что в России почти на 140 рублей подешевела развесная красная икра. При этом в Росрыболовстве рассказали, что к началу ноября вылов тихоокеанских рыб семейства лососевых на Дальнем Востоке превысил 608 тысяч тонн, что в 2,2 раза выше показателя 2022 года. Это уже отразилось на стоимости икры в опте.