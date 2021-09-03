Россиянам рассказали, как сэкономить при покупке автомобиля

В настоящее время многие автомобильные дилеры сильно завышают цены. Это связано, помимо прочего, с дефицитом автомобилей, возникшем во время пандемии из-за срывов поставки электронных комплектующих. Проблемы возникли ещё в прошлом году и до сих пор сохраняются. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал главный редактор «Радио Автодор» Антон Чуйкин.

По мнению Чуйкина, именно дефицит авто привёл к тому, что дилеры стали повышать цены. При этом покупателю предлагается доплатить за самые неочевидные вещи, апеллируя к тому, что других машин просто нет.

На сегодня, особенно это касается остродефицитных моделей, к цене могут добавлять даже не 10 и не 20%, а до 50%, — утверждает автоэксперт.

Как отмечает специалист, сейчас на рынке царит время продавца. а не покупателя. Однако уже в начале следующего года выбор автомобилей в любых версиях будет больше. прогнозирует Чуйкин. А пока перед походом в автосалон человек должен чётко представлять, за что он готов платить, а за что — нет.

Идеальный вариант, по мнению эксперта — когда потенциальный покупатель садится за стол переговоров с менеджером, имея в голове практически готовый портрет автомобиля, который он желает получить и понимая, какое устройство он желает получить, на какие детали и нюансы готов согласиться.

Это могут быть самые разные устройства: кому-то нужна музыка, а кому-то — стеклянная крыша, — резюмирует эксперт.

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