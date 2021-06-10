Россиянам рассказали, как повысить доходы на пенсии

https://static.news.ru/photo/bb9792a2-eef6-11ea-989e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

О том, как увеличить доходы гражданам пенсионного возраста, в интервью радио Sputnik рассказал заведующий лабораторией пенсионной системы Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев.

По словам эксперта, граждане могут заранее узнать о размере выплат от государства, которые они получат при выходе на пенсию. При этом многие оказываются разочарованы, получив информацию о будущих доходах. В этой ситуации Якушев рекомендует полагаться на дополнительные сбережения и заранее копить деньги. Выбирать инструменты накопления следует в зависимости от уровня собственной финансовой подготовки и отношения к риску.

Наименее рискованным инструментом являются банковские депозиты, но доходность по ним низкая. Следующий уровень — это покупка корпоративных и государственных облигаций. Самым квалифицированным инвесторам стоит вкладываться в акции, — сказал эксперт.

Пенсионный доход, сравнимый с заработной платой, можно получать лишь в том случае, если начать копить заранее. Евгений Якушев пояснил, что это связано с тем, что долгосрочные накопления имеют внутреннюю капитализацию, когда проценты на проценты начинают давать более высокую доходность на длинных отрезах времени.

Если же начать копить слишком поздно, ежемесячно необходимо откладывать более серьёзные суммы, чем если бы человек занялся формированием сбережений заранее.

Нужно планировать пенсию, — заключил Якушев.

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