Россиянам рассказали, как подорожает водка в 2024 году Эксперт Дробиз: средняя цена водки в 2024 году может вырасти до 370 рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В следующем году средняя цена водки в России может увеличиться до 370 рублей, заявил NEWS.ru директор Центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. Так эксперт прокомментировал возможное повышение минимальной стоимости водки до 301 рубля, о котором Минфин попросили производители спиртного. По словам Дробиза, по другим причинам подорожает и водка более высокого ценового сегмента.

Если минимальная стоимость водки вырастет до 301 рубля, то средняя стоимость поднимется максимум до 370 рублей. По сути, решение поднять «минималку» повысит цены на самую дешевую водку. Вся остальная водка, в том числе из более высокого ценового сегмента, будет дорожать по другим причинам — из-за роста ставки акциза, общей инфляции и т.п., — сказал Дробиз.

По оценкам Росстата, в августе средняя стоимость водки в России составляла почти 698,49 рубля за один литр, то есть 349 рублей за пол-литра. Дробиз отметил, что цены на алкоголь в России растут ежегодно, так как растет стоимость ингредиентов и тары, а также акцизы. Так, бутылка водки, которая сегодня обходится в 500 рублей, будет стоить 530 рублей — итоговая цена вырастет на 6%. Но особой разницы для покупателя не будет и спрос не упадет, считает эксперт.

Ранее крупнейшие алкогольные компании страны обратились к Минфину с просьбой поднять цены на продукцию из-за растущих акцизов и подорожания импортных материалов и логистики. Таким образом, минимальная цена полулитровой бутылки водки возрастет с 281 до 301 рубля. Данная мера позволит избежать снижения производства, считают участники рынка. В Минфине ответили, что пока предложение находится на рассмотрении. В 2023 году минимальная цена водки выросла сразу на 7,7% (с 261 до 281 рубля) за полулитровую бутылку.